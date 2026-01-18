Manisa’da büyük satış gerçekleşiyor

MANİSA merkezli Glint firmasının, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'i satın aldığı iddia edildi. Ayrıntıların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Temizlikte dünya devi Glint in ortakları Huriye Vardar - Şahin Tuna Vardar, Manisa'yı basketbolun en üst arenasından temsil eden kulübünün hisselerinin tamamını almak için el sıkıştı. Resmi açıklama salı günü yapılacak. Glint firması, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'e sezon başından beri isim sponsoru durumunda.

MANİSA'DA DOĞAN BİR FİRMA

MANİSA merkezli Glint firması (resmi adıyla Glint Herbal Clean Kimya A.Ş.), özellikle bitkisel içerikli ve çevre dostu temizlik ürünleriyle tanınan bir yerli üretim firması. 2012 yılında İzmir'de kurulmuş, ancak 2023 yılı itibarıyla üretim ve yönetim faaliyetlerini Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) bünyesine taşıdı. Yüzde 100 yerli sermaye ile bitkisel içerikli, kimyasal kalıntı bırakmayan ve çevreye duyarlı temizlik solüsyonları üretmekte. Firma, Afrika kıtası hariç dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapan bir marka.

RAKİP MERSİN SPOR

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Telekom'a 86-74 mağlup olan Manisa Basket, bugün 16'ncı hafta mücadelesinde Mersin Spor'un konuğu olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek. 15 maçta 4 galibiyetle 14'üncü sırada yer alan Manisa ekibi, aynı galibiyet sayısıyla bir basamak üstünde yer alan Mersin ekibini yenerek moral bulmak istiyor.