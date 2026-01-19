Göztepe’nin rakibi Ç.Rize

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, sezonun ikinci yarısına evinde Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yeni transfer Alexis Antunes müsabakada forma giyemeyecek. Göz-Göz'ün devre arasında kadrosuna dahil ettiği kaleci Şamil Öztürk, Brazilyalı golcüler Luiz ve Jeh, görev verilmesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin 750, 2. kategori 4 bin 750, 3. kategori 2 bin 300, 4. kategori bin 600, 5. ve 6. kategori 690, misafir tribünü ise 890 TL olarak belirlendi. Sezonun ilk yarısında 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alan Göztepe 32 puan toplayıp yeni yıla 4. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 17 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 1 puanı hanesine yazdırdı.