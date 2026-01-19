G.saray düğmeye bastı

GALATASARAY , Trendyol Süper Lig 'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede etkisiz bir performans gösteren sarı-kırmızılı takımda taraftarlar, geciken transferler sebebiyle yönetimi istifaya çağırdı. Cimbom 'da puan kaybı sonrası transfer hareketliliği başlarken, rotasını İtalya 'ya çeviren sarı-kırmızılılar, çemberi daha da daraltarak Atalanta ile görüşmelerde bulunuyor. Atalanta'dan Ederson , Samardzic ve Lookman; Napoli 'den ise kanat Noa Lang için yoğun çaba sarf ediliyor. Napoli'nin 26 yaşındaki yıldız için 27 milyon Euro bonservis istediği ortaya çıktı. Galatasaray'ın önceki girişimleri hem oyuncu hem de kulüp tarafından reddedilmişti. Napoli'nin ayrıca kiralama tekliflerine kapalı olduğu bildiriliyor.





ATALANTA'DAN ÜÇ İSİM

Teknik direktör Okan Buruk'un orta alan transferinde ilk sıraya yazdığı Ederson için 1 aydır temaslarda bulunan Aslan, Brezilyalı yıldızın yanına iki isim daha ekledi. Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Ademola Lookman ve Samardzic ile de yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar, üç futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Bu üç isimden en az birini alıp İstanbul'a dönmek zılılar, isteyen G.Saray, önceliğini Ederson'a vermiş durumda. Ederson'a alternatif olarak Samardzic'i zorlayan Aslan, Lookman ile de hücum gücünü yükseltmek istiyor. Ederson bu sezon Atalanta'da 22 maçta forma giyerken 1 de gol attı. Samardzic ise 21 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı. Lookman ise 16 müsabakada rakip ağları 3 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi. Napoli'de 26 maça çıkan Lang ise 1 gol ve 2 asistle oynadı.



OSİMHEN YOK ASLAN KAYIP

VİCTOR Osimhen'in forma giymediği maçlarda zorlanan Galatasaray, geçen haftaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından son olarak Gaziantep'e takıldı. Yıldız forvetin yokluğundaki 8 maçta yaşanan kayıpların toplamı 19 puan oldu. İlk yılı kiralık olmak üzere iki sezondur sarı-kırmızılılarda top koşturan golcü oyuncu, G.Saray'da 57 maça çıkarken, bu maçlarda 49 gol ve 8 asiste imza attı. Osimhen'in forma giyemediği 8 maçta Galatasaray istediği sonuçları almakta zorlandı. Bu 8 maçın 5'inde berabere kalan Aslan, 3'ünü ise kaybetti, yitirilen toplam puan 19 oldu.