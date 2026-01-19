Sahne Arda'nın!

Tüm taraflar gibi bende ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncuları görmek için sabırsızlanırken esame listesinde yeni transferlerin ilk 11'de olmadığını gördüm. Bulgar teknik adam, sezonun ilk yarısındaki oyuncular ve sistemi ile saha çıktı. Stoilov, faydalanmak için büyük çaba sarf ettiği Olaitan'ı ilk 11'de görev verdi. Mücadeleye iki takımda dengeli başladı. İlerleyen dakikalarda top oynamaya çalışan taraf Göztepe iken konuk takım oyunu bozmaya çalıştı ve bir de her pozisyonda yerde yattılar. Maçın hakemi de oyunu hızlandırmak yerine sanki yavaşlatınca Göztepe'nin temposu düştü. Göztepeli oyuncular zaman zaman pozisyona girselerde Juan ve Janderson varlık gösteremedi. 38. Dakikada kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırmaya topu Juan dondurdu. Pozisyonu takip eden Miroshi, yakın mesafeden tamamladı. Bu gol soğuk havada Göztepe taraftarların içini de ısıttı.

ALİ ŞANSALAN ÇILDIRTTI

Maçın ikinci yarısında hakem Ali Şansalan verdiği kararlarla Göztepe tribünlerini adeta çıldırttı desen yanlış olmaz. 57. Dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltıdan Rize beraberliği buldu. Bu pozisyondan çok kısa bir süre sonra Rizeli oyuncunun ceza alanı içinde eli açıkken çarpan topta devam kararı hakeme olan tepkileri arttırdı.

SAHNE ARDA OKAN'IN

Göztepe beraberlik golünü yemiş olsa da oyundan kopmadı. Göztepe'nin hücumda zorlandığı anlarda dahi Arda, takımın oyununu öne taşıyan isimdi. Mücadele gücü, ikili savaşlardaki üstünlüğü ve bitmeyen enerjisiyle sahada adeta her yere yetişti. Ve gecenin en unutulmaz anı… Arda Okan Kurtulan'ın attığı gol, sadece skor tabelasını değil, tribünlerin havasını da değiştirdi. Doksandan örümceği alan bu gol, alkışın ve şapkanın çıkarılmasını fazlasıyla hak etti. Bu golle birlikte Göztepe oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Oyunun son bölümünde Efkan Bekiroğlu takımını rahatlatan golü atti. Sezonun ikinci yarı başlangıçları çok zordur. Göztepe, üç puanı alarak ikinci yarıya başladı