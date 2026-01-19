Trabzon uzatmada güldü

TRENDYOL Süper Lig'de üst üste puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, 18. haftada Kocaelispor ile deplasmanda yenişemedi: 1-1. 18. dakikada sağ taraftan Agyei'nin pasında Tayfur çizgiye kadar indi ve topu kale önüne ortaladı. Kaleci Onana ile Churlinov'u aşan topa hareketlenen Petkovic yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 41. dakikada sağ tarafta Zubkov topu çizgiye inen Pina'ya bıraktı ve içeri kat etti. Pina'nın penaltı noktasına ortasında savunmadan seken topta buluşan Zubkov şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 44. dakikada Olaigbe'nin sol kanattan yaptığı ortada, rakiplerinin arasında topa yükselen Felipe Augusto yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

KİLİDİ YİNE MUÇİ AÇTI

81'DE ceza sahasında topla buluşan Petkovic'in pasında Linetty'nin müsait durumdaki şutu yandan auta çıktı. 90+1'de Trabzonspor atağında Zubkov'un uzun pasında Muçi sol kanatta topla buluştu. Bu oyuncunun rakibinden sıyrılıp çektiği sert şut sol köşeden ağlarla buluştu: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi. Trabzonspor 2 hafta aradan sonra kazanarak puanını 38 yaparken, haftalar sonra evinde kaybeden Kocaelispor ise 23 puanda kaldı.