Haberler Spor 297 antrenör bahisten PFDK’ye sevk edildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapmış 297 antrenörün bahis oynadığı gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

