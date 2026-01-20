Aliağa Petkimspor Dinamo Sassari ağırlıyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor 21 Ocak Çarşamba günü evinde İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi ağırlayacak.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda yer alan Aliağa Petkimspor 21 Ocak Çarşamba günü evinde İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi ağırlayacak.

İZMİR EKİBİNİN MAÇ GEÇMİŞİ

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maçın biletleri 50 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibi rakibini yenmesi halinde büyük ölçüde ilk 2'yi garantileyip 2 maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Petkimspor ilk maçta İtalya'da Dinamo Sassari'yi 76-72 mağlup etmişti. Aliağa ekibi Europe Cup'ın güç sıralamasında İspanyol ekipleri Bilbao Basket ve UCAM Murcia'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

