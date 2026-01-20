Aslan hareketli

SÜPER Lig'de G.Antep FK beraberliği ile kan kaybeden Galatasaray, dış transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir radarında olan Noa Lang'i transfer etmeye oldukça yakın. Hollandalı yıldız, Napoli'den satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki hücumcu Noa Lang, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Kulüpler arası anlaşma netleşirse; Lang'ın yıllık net 2.8 milyon Euro olan maaşının yarım sezonluk kısmı (1.4 milyon euro) Galatasaray tarafından ödenecek. Napoli'nin kalan yükü üstleneceği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, Lang transferini tamamlamaya hazırlanırken gündemine bir orta saha daha girdi. Listeye son eklenen ismin; Sevilla forması giyen Lucien Agoume olduğu öğrenildi. Futbolcu ile ilgili ilk temasların da başladığı konuşuluyor. İspanyol ekibinin ciddi bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Hollandaı kanat oyuncusu, Galatasaray'a transferine oldukça sıcak bakıyor. Cim-Bom ilk etapta oyuncu için 20 milyon Euro önerdi.

OSİMHEN'E KAVUŞTU

NİJERYALI golcü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a döndü. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu idmanda takip edecek. Osimhen'in sağlık durumunda bir olumsuzluk yaşanmaması halinde yarın Devler Ligi'nde İstanbul'da oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlaması öngörülüyor.