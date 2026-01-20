Denizli’nin gururu Mustafa Acun

DENİZLİ'Yİ ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Mustafa Acun Kılıç, karate ve oryantiringte kazandığı madalyalarla dikkat çekerken, uluslararası spor arenasında elde ettiği başarılarla hem şehrinin hem de ülkesinin gururu oldu. Balkan Karate Şampiyonası'nda 12 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Kılıç, aynı zamanda oryantiring branşında altın madalyaya uzanarak çift branşta üstün bir performans sergiledi. Başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Kılıç, hedeflerinin daha da büyük olduğunu belirterek, "Sıradaki hedefim dünya şampiyonasında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı göndere çektirmek" dedi. Spor kariyerinde çok yönlü bir profile sahip olan Mustafa Acun Kılıç, futbol liginde ilk sekiz takım arasında stoper pozisyonunda forma giyerken, geçmişte cimnastikle de ilgilendi.