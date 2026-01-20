Manisa FK telafi edecek

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Hatay’da son anda yediği golle 3 puandan olan Ege temsilcisi kaybı dert etmiyor.

Trendyol Birinci Lig'de geçen hafta Hatay deplasmanında uzatma bulduğu golün ardından yine uzatmada yediği golle üç puan fırsatını tepen Manisa FK, İstanbulspor ile sahasında oynayacağı mücadelede bu puan kaybını telafi etmek istiyor. Sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanı hanesine yazan siyah-beyazlılar, taraftarları önünde gülmeyi hedefliyor. Sezonun ilk yarısında rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa FK'nın bu önemli randevusu 25 Ocak pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İki ekibin son 5 randevusunda Ege ekibi sadece 1 kez üç puan sevinci yaşarken 3 maç mağlubiyetle bitti, 1 maç da berabere sonuçlandı.

