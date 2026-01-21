Aras’tan seri sonu

Sultanlar Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Göztepe'yi yenen ve ikide iki yapan Aras Spor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, 25-21'lik sonuçla setlerde 1-0 yenik duruma düştü. İkinci sette ise kendine gelen ve istediği performansı parkeye yansıtmayı başaran Aras, rakibini 16-25 yenerek setlerde duruma denge getirdi: 1-1.

RAKİBİNE CEVAP VEREMEDİ

Üçüncü sette THY, baskısını hissettirirken İzmir temsilcisi ise rakibine cevap veremedi ve 25-18'lik sonuçla setlerde 2-1 yenik duruma düştü. Aras Spor, dördüncü seti 25-19, karşılaşmayı ise 3-1 kaybetti. Müsabakanın en skorer ismi 22 sayı ile Olaya oldu. İzmir temsilcisinde Olaya'ya ek olarak 19 sayı kaydeden Anthouli ve 14 sayı atan Kalandadze'nin sayıları galibiyet için yeterli olmadı. Bu sezonki 8 mağlubiyetini alan İzmir temsilcisi 24 Ocak cumartesi günü saat 15.30'da Zeren Spor'u taraftarı önünde konuk edecek.