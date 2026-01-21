Fenerbahçe’de hedef 3 puan! Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Tedesco’nun muhtemel 11’i

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, saat 20.45'te Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde son olarak Brann ile oynarken rakibini 4-0 yendi.

3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra bir resmi maçta mücadele edecek. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Taraflar oynayacakları müsabakayla 3. kez karşılaşacak.

AVRUPA KUPALARINDA 297. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı, 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.

KUPA 2'DE 155. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.

ASTON VILLA PREMIER LİG'DE 3. SIRADA

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 43 puan topladı. Ligde aynı puana sahip Manchester City'nin gerisinde averajla 3. sırada yer alıyor. Sezona kötü başlayan ve ilk 5 maçta sadece 3 puan toplayan takım, sonrasında yükselişe geçti. Aston Villa, ligin 11-18. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Bordo-mavililer, ligde son maçında evinde Everton'a 1-0 mağlup oldu. Aston Villa, 22 maçta rakip filelere 33 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan mücadelede kadroda olmayacak. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği forma giyemeyecek. Aynı zamanda Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde yer almıyor. Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan Youssef En-Nesyri de özel izinli.

LUIS GODINHO DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fabio Verissimo olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Fransız Jerome Brisard oturacak. AVAR'da ise Andre Narciso eşlik edecek. Godinho, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin Midtjylland ile oynadığı maçı yönetti. Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda ise TFF tarafından 3 kez VAR'da görevlendirildi.

İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı muhtemel 11'i:

EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, MERT, İSMAİL, FRED, ASENSIO, KEREM, TALISCA, DURAN