Rafa Silva Benfica’da

BEŞİKTAŞ'TA takımdan ayrılmak istediği için uzun süredir sahalara çıkmayan Rafa Silva ile ilgili belirsizlik son buluyor. Tecrübeli futbolcu, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı eski takımı Benfica ile her konuda anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun bugün Portekiz'e gideceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Transfer 5 milyon Euro bedelle tamamlanırken Benfica, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımı alması halinde ilave 2 milyon Euro daha ödeme yapacak. Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Rafa Silva, 2024 yazında Beşiktaş'a bedelsiz olarak gelmiş ancak 10 milyon euro imza parası aldığı belirtilmişti.

TAMMY ABRAHAM DA ASTON VİLLA YOLCUSU

İNGİLTERE Premier League ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Tammy Abraham ile anlaşmaya vardı. İngiliz kulübünün oyuncuyu ikna etmesinin ardından Beşiktaş ile bonservis görüşmelerine başladığı belirtildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 15 milyon Euro'dan kapı açan Aston Villa'ya "20 milyon Euro'dan aşağıya masaya oturmayın" talimatı verdiği aktarıldı. İngiliz kulübünün ise 17,5 milyon euro seviyesine kadar çıktığı ifade edildi.