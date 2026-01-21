Tedesco’dan Aston Villa’ya mesaj!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Anderson Talisca, Aston Villa ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte açıklamaların tamamı...

İLK 8 ŞANSINI NASIL GÖRÜYOR?

Domenico Tedesco yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aston Villa maçına çok bağlı bu durum. Zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Bu lig her zaman çok zor. 1 mağlubiyetimiz var ama sıralamada ortalardayız. Evimizde oynamak bir avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarınki maçı kazanırsak şansımız yüksek olur, kazanamazsak zor olur. Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz iyi. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda, 3. sırada. Ancak, bu tarz maçlar her sabah uyanma sebebimiz. Kaçmak için gerek yok, mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Bence, Stuttgart ve Nice'i mağlup ederken de duygularla oynadık ama sadece duygularla oynayamazsınız. Şansınız olmaz. Saha içinde iyi olmalı, topu tutmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar, en az 2 oyuncuyla rakip savunma arkasına koşu atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar. Emery uzun yıllardır orada. Çok iyi bir kulübe ve takıma karşı oynayacağız.

"CESUR OLMALIYIZ"

Aston Villa attığı gollerin bazılarını duran top sonrası dönüşleri alıp atıyor. Uzaktan şutlarda kaliteli bir takım. Cash, Rogers, Tielemans bu açıdan kaliteli oyuncular. Bu tarz oyuncuların varsa pek çok farklı durumdan gol üretebilirsiniz. Sadece bu şekilde değil; yerden ve uzun toplarla da gol bulabiliyorlar. Birçok farklı varyasyonları ve sistemleri var. Tam tamamlanmış bir takım Aston Villa. Biz de cesur olmak istiyoruz. Saklanmamıza gerek yok. Takıma da söyledim bunu. Rakibe adapte olmanız gereken dakikalar olabiliyor, Eyüpspor, Galatasaray, Aston Villa fark etmez, rakibin bazı şeylerine adapte olmalısınız ama DNA'nız aynı olmalı. Biz kendi oyunumuzu sahaya taşımak istiyoruz.

UEFA LİSTESİNE HANGİ 3 OYUNCU YAZILACAK?

Kolay bir durum değil bu, istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Kurallar var. Kendi aramızda konuşacağız. En son tarih ne zaman, belli. Son tarihi beklemek önemli. Siz eğer değişiklikleri planlarsanız ve değişiklik olursa, bunu bilemezsiniz, transfer pazarı çılgındır, son gün bile birçok şey değişir. Konuşuyoruz, kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz.

TARAFTARA MESAJ

Taraftarlar... Benim için gerçekten inanılmaz, harika! Adana'daki Süper Kupa maçında binlerce taraftar vardı. Her zaman itici güç ve ekstra motivasyon oluyorlar. Evimizde oynayacağımız için bu maçı mutluyum. Evimizdeki her maç benim için çok özel. Biz de onlara özel bir karşılık vermek istiyoruz."

TALISCA'DAN AÇIKLAMA

Anderson Talisca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sezon başı çok zordu. Tam da sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadım ve 1.5 ay takımdan ayrı kaldım. Sezon öncesi kampını kaçırdım, benim için zordu. Takıma katıldığımda maçlar başlamıştı, ritm kazanmışlardı. Benim için tekrar ritm kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar fiziksel seviyemi kazanmaya çalıştım. İstediğim seviyeye gelince bu da performansımı etkiledi. Takım olarak da çok iyi dönemdeyiz. Birlik olmuş dönemdeyiz. Bunlar olunca bireysel performanslar da artıyor. Attığım goller de kollektif çabanın ürünü.Benim bu maç için var olan motivasyonum, diğer maçlarla aynı. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ligdeki son maç da çok zordu. Benim motivasyonum hep aynı. Yarın sahada kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Taraftarımızın desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz. Ben hiçbir zaman gol sayısı hedefi belirlemedim, ben sahaya çıkıp takıma yardım etmek isterim. Ben 2-3 atmışım fark etmez, takımım kazanınca mutlu oluyorum. Futbolcu gol atınca mutlu olur ama benim için önemli olan, beni mutlu eden şey Fenerbahçe'nin kazanması" dedi.

ALEX SORUSUNA CEVAP

Biraz benziyoruz, aynı pozisyonda oynuyoruz. Bence Alex, kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Çok büyük başarılar elde etmiş. Kendisiyle bazen konuşuyoruz. Burada inşa ettiği, başardığı her şeyi hak etti. Hep takımına katkı sağladı. Ben de bu benzetmeden mutluyum."