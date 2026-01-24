Altay’dan çağrı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'ın başkanı Sinan Kanlı, takımın desteklenmesi için taraftarlara, yapılması gereken ödemeler için ise camiaya çağrıda bulundu. "Kulübümüzün var olma savaşındayız" diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Kanlı, "Bazı müsabakalarda tribünleri doldururken, bazı müsabakalarda ise yokları oynuyoruz. Futbolcularımız, teknik ekibimiz, çalışanlarımız ve yönetim... Kulübün içerisindeki herkes sizlerin canı kadar çok sevdiğini söylediği Altay için tabiri caizse hayatını erteliyor ya da riske ediyor. Fakat, gerek tribünde gerek sosyal medyada gerekse genel kurul üyeleri ve camia nezdinde adını koyamadığımız bir durgunluk var. Rahatlık mı? Umutsuzluk mu? Bilemiyorum" diye konuştu.

HERKESİ MAÇA ÇAĞIRDI

"Kulübümüz, tarihinin en zor günlerinden geçiyor" vurgusu yapan Kanlı, "Bu hafta maçımız pazar günü. Stat hazır, şartlar elverişli. Tribünlerin dolması ve 'Altay kümeye' diye haykıran hadsizlerin büyük bir coşkuyla sahaya gömülmesi gerekiyor. Taraftarımızda bir hareketlilik göremiyorum. Bu, kulüp içinde de ihtiyacımız olan enerjiden mahrum kaldığımız anlamına geliyor. Ben Büyük Altay'ın sesi olarak konuşuyorum. Camiamıza soruyorum: Şimdi değilse ne zaman? Büyük Altay için görev vakti. Başka Altay yok" şeklinde konuştu.

AİDAT ÖDEMEYENLERİN ÜYELİKLERİ SONLANDIRILDI

Altay'da aidatlarını ödemeyen genel kurul üyelerinin üyeliklerine son verildi. Yapılan açıklamada, "Zor günlerde uyarıları dikkate almayarak üye aidat borçlarını ödemeyen 40 genel kurul üyesinin üyelikleri sonlandırılmıştır. Aidat borcu bulunan ve hala ödeme yapmayan üyelerimizin ivedi olarak borçlarını ödemelerini önemle rica ederiz" denildi.