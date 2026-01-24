Galatasaray’a LaLiga’dan bir transfer daha! Bu akşam İstanbul’a geliyor

Trendyol Süper Lig'in lideri olan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Lig'in zirvesinde bulunan sarı-kırmızılılar ilk takviyesini İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yaptı. 77 numaralı formayı giyecek olan Lang için İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray, rotasını İspanya LaLiga'ya çevirdi. İspanya La Liga takımlarından Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı kadrosuna katma çalışmalarını sürdürüyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray, 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu gece İstanbul'a getirmeyi planlıyor.