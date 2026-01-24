Manisa Basket kendine geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa Basket, sahasında direkt rakiplerinden olan ONVO Büyükçekmece'yi mağlup etti: 79-71. Son iki maçında Türk Telekom ve Mersinspor'a teslim olan kırmızı- siyahlılar, bu galibiyetle derin bir nefes aldı ve ligde kalma yolunda dev bir adım attı. Müsabakaya konuk ekip daha etkili başladı. Özellikle dış atışlarda etkili olan İstanbul ekibi, ilk periyotu 21-14 önde tamamladı.

RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

İkinci çeyrekte taraftar desteğini de arkasına alarak toparlanan Manisa temsilcisi önce rakibini yakaladı, ardından geçti. Manisa Basket, devreyi 37-32 önde kapattı. Manisa Basket, üçüncü periyota etkili başladı ve aradaki farkı artırdı. Ancak toparlanan konuk ekip, bir ara aradaki farkı 2 sayıya kadar indirdi. Fakat oyuna ağırlığını yeniden koyan Manisa temsilcisi, son bölüme 57-53 önde girdi. Dördüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ve rakibine kendisini yakalama şansı tanımayan Manisa Basket, parkeden 79-71 galip ayrıldı.