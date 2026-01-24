Manisa FK Kubilay Sönmez’le imzaladı

TRENDYOL 1'inci Lig'de pazar günü evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen orta saha Kubilay Sönmez'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcuya başarılar dilendi. 31 yaşındaki Kubilay kariyerinde Schalke 04, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, Erzurumspor FK, Adana Demirspor, Hatayspor, Göztepe, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını terletti.