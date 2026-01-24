Muğlaspor’un son transferi Zihni oldu

Muğlaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Beykoz Anadolu forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Zihni Temelci ile anlaşmaya vardı. Futbola Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlayan Zihni Temelci, ardından Kartalspor ve Göztepe altyapılarında gelişimini sürdürdü. Kariyerine yurt dışında da devam eden deneyimli orta saha, İngiltere'de Maidstone United forması giydi. Türkiye'ye Kırşehir Belediyespor ile dönüş yapan Zihni, daha sonra Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu formalarını terletti. Yeşil-beyazlılar oyuncusu Batuhan Yılmaz'ı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehir Anadoluspor'a gönderdi.