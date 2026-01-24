Teşekkürler Zeynep

Tenisteki gururumuz Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti. Milli tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenildi. Avusturalya Açık'ta 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan dünya 112 numarası Zeynep, 94. basamakta yer alan rakibi ile KIA Arena'da karşılaştı. İlk setin ikinci oyununda servis kırdıran milli raket, çok fazla basit hata yaptığı ilk üç oyun sonunda 3-0 geriye düştü. Daha sonraki iki oyunu da alan ve servis kıran Zeynep, 5. oyunda yine serviste etkili olamadı.

327 BİN DOLAR KAZANDI

Setin geri kalanında iki sporcu da servislerinde hata yapmadı ve ilk seti Putintseva 6-3 kazandı. İkinci sete de iyi başlayan taraf Putintseva olsa da Zeynep 6-6'lık eşitliği sağladığı seti tie-break'e götürdü. Karar oyununda rakibini yenen Zeynep Sönmez, seti 7-6 kazandı. Son sete de iyi başlayan taraf yine Putintseva olurken, Kazak raket ilk 3 oyun sonunda 3-0'lık üstünlük sağladı. Putintseva, bu seti 6-3 maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükseldi. Turnuvaya veda eden Zeynep, 327 bin dolar para ödülü kazandı.

KARŞILAŞMADAN SONRA GERİLİM

MİLLİ tenisçimiz Zeynep Sönmez'i çok sayıda Türk taraftar desteklerken karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Yulia Putintseva, mücadele sonunda abartılı sevinç hareketlerinde bulundu. Taraftarlara 'Sizi duyamıyorum' anlamında hareketlerde bulunan Kazak tenisçi, protestolar eşliğinde dans ederek tepkileri topladı. Putinseva ayrıca tribünlerin önüne gelerek 'Twerk' yaparken, bu dans da tepki çekti.