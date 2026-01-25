Altekma gurbette Halkbank’a konuk

EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen Altekma bugün zirve takipçisi Halkbank'ın misafiri olacak. Karşılaşma TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi ligde 15 maçta 6 galibiyet alırken, Başkent temsilcisi 12 galibiyet elde etti. İlk yarıda İzmir'de oynanan randevuyu Halkbank 3-2 kazanmıştı. Hafta içinde CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 3-2 kaybeden mavi-beyazlılar, ligde galibiyet elde ederek moral bulmak istiyor.