Avrupa aşkına

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, bugün deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar ligde oynadıkları 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 35 puan topladı ve haftaya 4. sırada girdi. Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken İzmir temsilcisi, Kadıköy'den puan ya da puanlarla dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 60. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 59 maçta Fenerbahçe 27, Göztepe ise 9 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 44 gol atarken, sarılacivertliler 90 gol kaydetti.

İLK YARI BERABERE

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona ermişti. Son 10 lig maçında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunsa da, Göztepe bu seride sadece bir kez mağlup olurken 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligde son 5 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan topladı. Antalyaspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Ç. Rizespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu süreçteki tek yenilgisini Trabzonspor karşısında yaşadı.

DEPLASMANDA 3 MAÇLIK SERİ

Göztepe deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kazanarak Kadıköy maçı öncesinde moral depoladı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncularına inandığını belirterek, "Rakibimize karşı bildiğimiz oyunu oynamaya devam edeceğiz. Karşılaşmadan galip ayrılarak önemli bir eşiği geçmek istiyoruz" dedi.

İKİ EKİPTE DE EKSİKLER VAR

GÖZTEPE'DE Ç.Rizespor karşılaşmasında gördükleri kart nedeniyle Heliton ile Bokele görev alamayacak. Devre arasında İsviçre temsilcisi Servette'den takıma katılan orta saha oyuncusu Alexis Antunes sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan kadroda olmayacak. İzni tamamlanan ve İstanbul'a dönen Youssef En-Nesyri'nin son durumuna teknik heyet karar verecek. Aston Villa karşısında UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyen Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'nin bu maçta sahada olması bekleniyor.

GÖZ-GÖZ SAVUNMADA FENER HÜCUM DA İYİ

MÜCADELE öncesi Göztepe savunma, Fenerbahçe ise hücum performansıyla öne çıkıyor. İzmir ekibi, ligde 18 maçta sadece 10 gol yedi ve 11 maçta rakiplerine gol izni vermeyerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un düzenli ve organize futbol anlayışı, savunmada disiplinli bir oyun sunmalarını sağlıyor. Karşı tarafta ise Fenerbahçe ligdeki hücum gücüyle öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 18 maçta 42 gol atarak Süper Lig'in en üretken takımı konumunda bulunuyor. Maç başına ortalama 2,3 golle rakip savunmalara sürekli baskı kuran Fenerbahçe, hızlı hücumları ve set oyunlarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.