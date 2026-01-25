Göz-Göz nihayet

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe Kadın Voleybol Takımı deplasmanda karşı karşıya geldiği Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup ederek iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Oynadığı son iki müsabakadan mağlubiyetle ayrılan, THY karşısında da karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, ilk seti 25-15 geride tamamladı: 1-0. İkinci sette ise kendine gelen İzmir temsilcisi, etkili oyunuyla rakibini 23-25 yenerek setlerde eşitliği yakaladı: 1-1. Üçüncü sette de iyi oyunu sürdüren Göz- Göz, rakibinin 25-23'lük skorla öne geçmesine engel olamadı: 2-1.

KARAR SETİNDE HATA YAPMADI

Dördüncü sette ise 25-20 ile durumu 2-2'ye getiren Göztepe, müsabakanın karar setine gitmesini sağladı. Beşinci sette uzun süre başa baş giden karşılaşmada Göztepe hata yapmadı ve seti 13-15, maçı ise 3-2 kazanmasını bildi. Sarı-kırmızılılarda Bajema kaydettiği 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Atkinson 18, Scuka 7, Emine Arıcı ve Haneline 6'şar, Ceren Kapucu ve Nur Sevil Gökbudak 3'er, İlayda Uçak, Rotar ve Ezgi Bektaş 2'şer, Hande Naz Sunar ve Eda Kafkas ise 1'er sayı kaydetti.