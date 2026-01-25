Üçüncü Lig’de pazar şöleni

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta hem zirve mücadelesi veren hem de alt sıralardan kurtulmaya çalışan İzmir ve Ege ekipleri bugün birbirinden kritik maçlara çıkacak. Saat 13.00'te Alanya 1221-Tire 2021 FK ve Eskişehir Anadolu Spor-Söke 1970 maçları başlayacak. Saatler 14.00'ü gösterdiğinde Uşakspor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek. Düşme hattında yer alan Nazillispor saat 15.00'te evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Karşıyaka saat 17.00'de Balıkesirspor'un konuğu olacak. Altay ise evinde Denizli İdmanyurdu'nu saat 17.00'de ağırlayacak. Grubun son maçında ise saat 19.00'da İzmir Çoruhlu sahasında Bornova 1877 takımı ile kozlarını paylaşacak.