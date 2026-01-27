Bedestenlioğlu’dan taraftarlara davet

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Bahçelievler Belediyespor'u evinde konuk edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Bedestenlioğlu, Aydın taraftarına seslendi.

Bedestenlioğlu, "Aydın seyircisi bize inanıp güvensin. Biz takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hafta sonu hem Aydınlılar hem de voleybolseverler için gerekli heyecanı yaşattığımızı düşünüyorum. Bizlere ve oyunculara güvensinler. Zaman her şeyin ilacıdır. Daha güzel günler gelecek" dedi.