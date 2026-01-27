Karşıyaka avantaj arıyor!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrede çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkararak zirvenin 10 puan gerisine düşen 37 puanda yer alan Karşıyaka, Fikstür avantajını kendilerinden yana kullanmak isteyen İzmir takımı, ligde yükselmeyi hedefliyor.

KARŞIYAKA FK - ALANYA 1221 KARŞILAŞMASI

Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta evinde 20 puanlı Alanya 1221 ile oynayacağı maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor. Karşıyaka daha sonra sırasıyla düşme hattında yer alan Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor'la (D) karşı karşıya gelecek. Rakiplerini dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen İzmir temsilcisi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Karşıyaka sezonun ilk yarısında Alanya ekibini deplasmanda 2-1 yenmişti.