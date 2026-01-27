Kartal tekledi

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. 6'da kaleci Jankat'ın pas hatası sonrasında Orkun'un uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

21'de topa çıkan kaleci Ersin'in yaptığı hata sonrası Umut Bozok, boşta topu yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem Yasin Kol, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. 57'de Onguene'nin pasıyla uzak mesafede topla buluşan Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 63'te Taylan'ın Pintor'a hareketi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 65'te Emre Akbaba takımını öne geçirdi: 2-1. 76'da savunmadan seken meşin yuvarlağı altı pas köşesinde önünde bulan Cengiz Ünder'in sol ayağıyla çektiği şutta top yan direğin içine çarparak filelere gitti: 2-2. Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.