Sarı-lacivertliler, forvet takviyesi için isimleri belirledi ve saldırıya geçti: Gündem forvet

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Kadrosuna mutlaka bir forvet dahil etmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme yeni bir isim geldi. Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Jean Philippe Mateta'da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını eski yıldızı Vedat Muriqi'ye yeniden kırdı. Kosovalı oyuncu için daha önce Mallorca'ya 12 milyon Euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon Euro istemesinin ardından görüşmeleri durdurmuştu. Ancak gelen son bilgilere göre; Fenerbahçe, Vedat için hafta içinde tekrardan hamle yapma kararı aldı. Bu kez fiyat yükseltilecek ve Mallorca ikna edilmeye çalışılacak. Vedat'ın Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin bu transferde elini güçlendiriyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Muriqi'te sıkıntı çıkması durumunda alternatif isimlerde belirlendi. Sarı-lacivertlilere Fransız golcü Randal Kolo Muani önerildi. Tottenham'da bu sezon fazla süre alamadığı belirtilen Muani için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Oyuncunun Süper Lig'de daha fazla süre bulma isteği olduğu öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi halinde hem düzenli oynamak hem de 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosu hedefinde yer almak istediği belirtildi. Bu iki isim dışında gündeme bomba bir isim daha geldi. Fenerbahçe, Manchester City'de forması giyen Mısırlı santrfor Omar Marmoush'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, 26 yaşındaki futbolcunun ayrılığını onayladığı bildirildi. Fenerbahçe, bu transferde tüm şartlarını zorlayacak. Marmoush ile Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgileniyor ve kurmaylar bu operasyonu en kısa süre içerisinde sonlandırmayı amaçlıyor.

GALATASARAY'A SERT TEPKİ

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkan Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya da sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir" ifadelerine yer verildi.