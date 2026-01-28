2.Lig’de çarşamba mesaisi

İkinci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde Ege ekiplerini bugün zorlu maçlar bekliyor. Kırmızı Grup'ta Play- Off mücadelesi veren iki ekipten biri olan Aliağa FK, sahasında saat 15.00'te en ciddi rakibi Mardin 1969 ile karşılaşacak. Aliağa ekibi (37) 3 puan önündeki rakibini yenerek avantaj elde etmek istiyor. Saat 17.00'de başlayacak olan maçta ise 5. sıradaki Menemen FK, Play-Off hattına girmeye çalışan Isparta 32 ile deplasmanda karşılaşacak. Aynı grupta düşme potasından uzaklaşmak isteyen Somaspor ise saat 14.00'te Ankara Demirspor'u konuk edecek.

ALTINORDU UMUT PEŞİNDE

Beyaz Grup'ta ise hafta içi mesaisi Ege derbisine sahne olacak. Ligde zirve mücadelesi veren Muğlaspor, son sıradaki İzmir ekibi Bucaspor sıra- 1928 ile kozlarını paylaşacak. Saat 15.00'te başlayacak olan mücadelede ev sahibi Muğla zirve takibini sürdürmek, Buca ise ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Düşme potasındaki diğer İzmir ekibi larını Altınordu ise yine saat saat 15.00'te başlayacak olan mücadelede Adana 01'i konuk edecek.