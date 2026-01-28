Aliağa FK tam isabet

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesini veren Aliağa FK
, ara dönemde takviye çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi dün forvet oyuncusu Koray Kılınç'la da sözleşme imzaladı. Son olarak 1. Lig ekibi Erzurumspor FK formasını terleten Koray'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 senelik kontrat yapıldı. Trabzonspor'da profesyonelliğe adım atan 25 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor, Sarıyerspor, Bodrum FK, Keçiörengücü ve Sakaryaspor'da da top koşturdu. Koray, Aliağa ekibinin ara dönemde yaptığı 5. transfer hamlesi oldu. Yönetim daha önce de Burak Süleyman, Samet Karabatak, Alberk Koç ve Tahir Babaoğlu'nu renklerine bağlamıştı.