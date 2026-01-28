Manisa’nın gururu Mehmet

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda hem Aerobik Cimnastik Teknik Kurul hem de "Herkes İçin Cimnastik Teknik Kurulu (GYM for All)" üyeliği görevini sürdüren Mehmet Ercoş Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor. Manisa'da 3 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle cimnastik sporuna başladığını anlatan Mehmet Ercoş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin spor salonunda başladığı Aerobik Cimnastik alanında 17 yılda birçok madalya ve şampiyonluk kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Teknik Kurul üyeliği dışında aynı zamanda "Herkes İçin Cimnastik Teknik Kurulu (GYM for All)" üyeliği görevini de üstlendiğini kaydeden Ercoş, kurulun amacının cimnastiği halka yaymak olduğunu belirtti. Ercoş, "Amaç, cimnastiği sadece salon sporu olmaktan çıkartıp, cimnastikle hiç tanışmayan vatandaşlarımıza da yayabilmek" ifadelerini kullandı.

KURULUN EN GENÇ ÜYESİ

2020 yılına kadar milli takımdaki görevini devam ettirdiğini ve yaşanan pandemiyle birlikte sporu bıraktığını anlatan Ercoş, 2024 yılında Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Teknik Kurul üyeliği ile spora devam ettiğini belirtti. Ercoş, "2025 yılında uluslararası hakemliğim ve 2024 yılının sonunda Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Jimnastik Teknik Kurul üyeliğim başladı. Teknik Kurul dört üye, bir başkandan oluşuyor bu teknik kurulun en genç üyesi olarak 2 yıldır görevimi sürdürüyorum" dedi.