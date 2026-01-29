Altınordu direnemedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren ateş hattındaki Altınordu, sahasında konuk ettiği Adana 01 FK'ya 3-0 yenildi. İzmir ekibi galibiyet hasretini üç maça çıkarırken, ateş hattına demir attı. Müsabakada uzun bir süre eşitlik bozulmazken, 45. dakikada Muhammet Beşir Adana temsilcisini öne geçiren golü kaydetti: 0-1. Karşılaşmada ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 65. dakikada Tuna Sezen farkı ikiye çıkardı: 0-2. 73. dakikada Muhammet Beşir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Altınordu sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 11. karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayan kırmızı-lacivertliler, 12 puanlı hemşehirisi Buca'nın hemen üstünde 13 puanla 18. sırada yer aldı.