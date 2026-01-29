Manisa FK’da Dalcı etkisi

Trendyol 1. Lig'de sezon başında küme düşme adayları arasına gösterilen Manisa FK, teknik direktör değişikliğiyle adeta yeniden doğdu. Taner Taşkın yönetiminde sezonun ilk 13 maçında yalnızca 10 puan toplayan siyah-beyazlılar, Mustafa Dalcı'nın göreve gelmesiyle şahlandı. Deneyimli hocanın takımın başına geçtiği dokuz mücadelede Ege ekibi 20 puan elde ederek Taşkın dönemini daha az karşılaşma sayısıyla ikiye katladı. Dalcı yönetiminde oynanan maçlarda yüksek galibiyet oranı ve istikrarlı performans dikkat çekti.

İDDİALI TAKVİYELER YOLDA

Özellikle son 7 lig mücadelesinde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Play-Off hattına 3 puan yaklaşan Manisa temsilcisi, son olarak İstanbulspor'u evinde 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Dalcı'nın disiplinli oyunu, genç kadronun enerjisiyle birleşince Manisa FK üst sıralar için umutlandı. Ara transfer döneminde forvet hattına Finlandiya Ligi takımlarından Seinöjöen'den Honduraslı Alenis Vargas ve orta sahaya da Kahramanmaraş İstiklal'den Kubilay Sönmez'i transfer eden Manisa temsilcisinin, hedeflerinin üst sıralar olarak değişmesi sonrası, daha iddialı takviyeler yapması bekleniyor.

İKİ GENÇ OYUNCU AYRILABİLİR

Öte yandan üst lig takımlarının transfer gündeminde yer alan takımın genç oyuncuları Ada İbik ve Ayberk Karapo'nun da devre arasında ayrılmaları ihtimal dahilinde. Mustafa Dalcı'nın öğrencileri hafta sonu deplasmanda Iğdır Futbol Külübü ile oynayacak ve 7 maçlık yenilmezlik serisini 8'e çıkarmaya çalışacak. Bu karşılaşmadan alınacak bir galibiyet ayrıca Manisa'nın Play- Off umutlarını da artıracak.