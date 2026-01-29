Menemen’den sahasında acı fren

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Menemen FK, deplasmanda direkt rakiplerinden Isparta 32 Spor'a mağlup oldu: 1-0. Sahasında Ankara Demirspor'a yenildikten sonra çıktığı yedi maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, son üç maçından ise üç puanla ayrılmıştı. İzmir ekibi böylece hem galibiyet serisini hem de namağlup serisini kaybetmiş oldu. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve 0-0 bitti. İkinci yarıda Isparta baskısını artırdı ve 58. dakikada bir dönem Menemen FK forması da giyen Ziya Alkurt'un golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Menemen FK rakibine 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek.