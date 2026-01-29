Muğla havalı Buca yaralı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Ege derbisinde zirve mücadelesi veren Muğlaspor, taraftarı önünde konuk ettiği Bucaspor 1928'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, 15. dakikada Sercan Deniz'le penaltı atışından yararlanamadı. Ardından maça ortak olan yeşil-beyazlılar, 22. dakikada Cemal Ali Kızılateş'in kaydettiği golle eşitliği bozdu: 1-0. Karşılaşmada ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 71. dakikada Buca temsilcisi bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına kaptan Osman Işıklı geçti ve skora denge getirdi: 1-1. 90+3. dakikada Abdullah Balıkçı'nın kullandığı kornerde Yasin Abdioğlu kafayı vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1. Ege derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Muğlaspor oldu.