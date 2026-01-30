Abu Dhabi’den Zeynep’e davet

Teniste elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu olan Zeynep Sönmez, dünyanın önemli turnuvalarından özel davetler alıyor. Meksika'daki Wta Merida Open 500 turnuvasından Wild Card daveti alarak seri başı olan milli sporcu, aynı şekilde Abu Dhabi'den de özel davet aldı. 2026 Mubadala Abu Dhabi Açık turnuvası ana tabloya katılmak üzere Türkiye'den Zeynep Sönmez ve Endonezya'dan Janice Tjen'e özel davetiye verdi. Son kayıtlar ve çekilmeler tamamlandıktan sonra eşleşmeler belirlenecek. Abu Dabi kura çekiminin 29 Ocak Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.