Bucaspor 1928 ligin dibine demir attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de umutlar her geçen hafta biraz daha tükeniyor. Sarı-lacivertliler Muğlaspor'a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü. 12 puanda kalan İzmir ekibi, son sıraya geriledi. İzmir ekibi, özellikle son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını ve camiayı hayal kırıklığına uğrattı.

Muğla karşısında zaman zaman etkili olmaya çalışan sarı-lacivertliler yakaladıkları fırsatları değerlendiremezken, savunmada yapılan basit hatalar mağlubiyeti getirdi ve düşme hattının hemen üzerindeki Beykoz ile puan farkı 7'ye yükseldi.