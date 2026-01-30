Çekirdekten voleybolcu

Göztepe'nin 24 yaşındaki pasörü Nazlı Eda Kafkas, Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Voleybolla 7 yaşında tanıştığını belirten Eda, annesinin ablasını antrenmanlara götürürken kendisini de götürdüğünü anlatarak, "Kenardan izler, kaçan toplarla duvarda onların yaptıklarını taklit ederdim. Antrenör, aileme 'Eda'yı da başlatalım' dedi ve hikayem böyle başladı" dedi.

DÖNÜM NOKTALARI

Kariyerinde dönüm noktası olan isimlerden birinin de Gonca Dilik olduğunu vurgulayan Eda, "Bana voleybolu sevdirdi. Beni VakıfBank altyapısına yerleştiren de yine oydu" diye konuştu. Göztepe'nin sporcusu olarak Sultanlar Ligi'nde oynamanın büyük bir onur olduğunu aktaran başarılı sporcu, "Oynadığım pozisyon ve karakterim gereği çoğu zaman liderlik rolünü üstleniyorum. Hırs önemli ancak birçok duygu da beni besliyor" dedi. Kariyerinin sonunda nasıl hatırlanmak istediği sorusuna ise Nazlı Eda, "Oyunumla ve karakterimle örnek olmak isterim. Zeki, çevik ve ahlaklı biri olarak hatırlanmak isterim" yanıtını verdi.

AKADEMİK GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI

Nazlı Eda, FMV Erenköy Işık Lisesi'ni birinci bitirdiğini, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı bursuyla Koç Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi. Genç pasör "Voleybol bana çok şey kattı. Her başarı, her şampiyonluk ve hatta her yenilgi bana 'iyi ki voleybol' dedirtti" dedi.