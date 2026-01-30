Eski kalecisi Stachowiak’a borcunu ödeyememişti: Altay'a şok ceza!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet alarak küme düşme hattından uzaklaşan Altay'ın başı eski oyuncularına ödenecek borçlar nedeniyle dertte. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Sinan Kanlı, kaleci Adam Stachowiak'ın geçmiş dönemlerden kalan alacakları nedeniyle FIFA tarafından kulübe 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de 4 maçta görev yapan Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın, faizleriyle birlikte 600 bin Euro'yu bulan alacağı nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verildi.
'UZLAŞMAYA YANAŞMADI'
Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ceza alınmaması için bir süredir verdikleri mücadelenin istediklerini gibi sonuçlanmadığını vurgulayan Kanlı, "Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak'ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Adam Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro'nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir. Günlerdir kendisiyle temas kurularak anlaşma sağlanmak istenmesine rağmen, bu tutumu nedeniyle uzlaşma mümkün olmamıştır" dedi.
EFE TAKIMA DÖNÜYOR
Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki sol kanat Efe Pehlivan'ın cezası sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan amatör lisanslı futbolcular arasında yer alıp 45 gün men cezası alan Efe cezasını tamamladı. Bu sezon ligde 3 kez forma giyip son olarak iç sahada oynanan Eskişehir Anadolu Spor müsabakasında görev yapan genç krampon, son 6 müsabakayı kaçırmıştı.