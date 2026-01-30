Göz-Göz’ün hedefi olimpik başarılar

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpiyatlarda çok sayıda branşta Göztepe armalı sporcu görmeyi hedeflediklerini belirtti. En büyük hedeflerinin olimpiyatlara yönelik olduğunu dile getiren Sepil, "Önceki olimpiyatlarda tarihimizdeki tek madalya alan cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, Göztepe armasıyla bu başarıya kavuştu. Hedefimiz olimpiyatlara Göztepe armasıyla daha fazla değişik branşlardan oyuncuyla gitmek. İlk hedef Los Angeles Olimpiyatları ama ana hedef olarak 2032 Olimpiyatlarını koyduk" diye konuştu. Cimnastik ve yüzme ağırlıklı binlerce gence ulaştıklarını anlatan Sepil, "Hafta sonu 500'den fazla öğrencimize bale, cimnastik, okçuluk gibi branşlarda hizmet veriyoruz. Stadın tamamını artık çok yakında işletmeye alacağız" dedi.