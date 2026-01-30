Gözler Play-Off’ta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının bitmesinin ardından Galatasaray için gözler Play-Off turu kura çekimine döndü. Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu kura çekimi bugün TSİ 14.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek. Grup aşamasını 20. sırada bitiren Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Atletico Madrid veya İtalyan temsilcisi Juventus'tan biriyle eşleşecek. Aslan, grup aşamasında Madrid ekibi ile İstanbul'da karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. Kurada Juventus'un gelmesi halinde ise G.Saray, İtalyan ekibinin formasını giyen milli yıldız Kenan Yıldız ile rakip olacak. Play-Off'ta ilk maç 17 ya da 18 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise 24 ya da 25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

"İDDİALI OLACAĞIZ"

Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere'de oynanan Manchester City maçı sonrası iddialı konuştu. Buruk, "İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftar gücümüzü ve oyunumuzu ön plana çıkartacağız. Kim gelirse gelsin, iddialı olacağız. Sahamızda avantaj alabilmek için o atmosferi oluşturmamız lazım" dedi.