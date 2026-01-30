Muğlaspor’un zirve inadı sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde Bucaspor 1928'i 90+3'te attığı golle 2-1 yenerek iddiasını sürdürdü. 3'te 3 yapan yeşil-beyazlılar 47 puana ulaşarak lider Batman Petrolspor'u amansız takibine devam etti. Teknik direktör Besim Durmuş zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Kazanmak çok önemliydi, serimiz devam ediyor. Sonuna kadar yarışta olacağız" dedi. Öte yandan Muğlaspor ve Bucaspor yönetimleri karşılıklı teşekkür mesajı yayınladı.

Muğlaspor cephesi, "İlk maçta kulübümüzü son derece iyi ağırlayan Bucaspor 1928 Kulübü Başkanı Sayın Cihan Aktaş, Sayın Nezir Aktaş ve As Başkan Mehmet Sevinç'e teşekkür ederiz. Biz de en iyi şekilde misafir etmeye özen gösterdik" derken, Buca yönetimi de Başkan Menaf Kıyanç ve yöneticilere teşekkürlerini iletti.