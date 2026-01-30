Samsunspor’dan MLS’e transfer

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da scout şefi olarak yürüttüğü çalışmalarla dikkati çeken Orbay Ünsoy, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden DC United'ın "Oyuncu Alım Direktörü" oldu. DC United Kulübü, Ünsoy'un göreve başlamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, MLS'te futbol yapılanmasında görev alan ikinci Türk direktör olan Ünsoy'un daha önce İngiltere'de Premier Lig, Championship ve Lig 1 seviyelerinde görev yaptığı vurgulandı. Samsunspor'da kulübün scouting süreçleri, veri analizi ve uluslararası transfer faaliyetleri alanlarında görev yapan Ünsoy, Anthony Musaba, Afonso Sousa, Joe Mendes, Logi Tomasson ve Tanguy Coulibaly gibi oyuncuların kadroya dahil edilmesinde rol oynamıştı.