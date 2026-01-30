Somaspor’da Sinan imzası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ege ekiplerinden Somaspor, Kasımpaşa'dan kiraladığı forvet oyuncusu Sinan Alkaş'tan ilk maçında skor katkısı aldı. Yeni takımıyla ikinci gününde sahaya çıkan Sinan, attığı golle galibiyetin mimarlarından oldu ve daha ilk maçında taraftarların gönlünü kazandı. Ankara Demirspor karşılaşmasına 5. dakikada Malik'in golüyle 1-0 geride başlayan siyah-beyazlı Manisa temsilcisi, 28. dakikada Sinan Alkaş'ın attığı golle eşitliği sağladı.

Siyah beyazlı ekip, mücadelenin 70. dakikasında Ceyhun Çoban'ın golüyle 2-1 öne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Somaspor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde ederken, ligdeki 4. galibiyetini alarak düşme hattından bir maç eksiği ve 3 puan farkla bir adım daha uzaklaşmış oldu. Somaspor cephesinde, ilk maçında fileleri havalandırarak önemli katkı veren Sinan Alkaş'ın ilerleyen haftalarda da siyah beyazlı takıma önemli katkılar sunması bekleniyor.

YENİ SAHASI UĞURLU GELDİ

Ankara Demirspor'u 2-1 yenen Somaspor hem kurtuluş yolunda ümitlendi hem de bu sezon iç sahada ilk galibiyetini aldı. Yeni evi Nazım Yavuz Stadı'nda maçlarını oynamaya başlayan siyah-beyazlılar bu sezon Atatürk Stadı da dahil olmak üzere oynadığı 9 maçta 1 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı. Taraftarına ilk defa 3 puan sevinci yaşatan Soma 15 puana yükselerek düşme hattının bir basamak üzerine çıktı.