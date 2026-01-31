Aliağa FK’da Emre tamam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında 4. sırada yer alan Aliağa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-siyahlıların, Menemen Futbol Kulübü'nde forma giyen 26 yaşındaki orta saha Emre Keskin ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 2022-2023 sezonundan bu yana sarılacivertli formayı terleten Emre, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Arnavutköy Belediyespor'da kiralık olarak görev yapmıştı. Bu sezon İzmir temsilcisinde 20 karşılaşmada görev yapan Emre Keskin, rakip ağları 4 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 5 golün de pasını verdi. Kariyerine Başakşehir altyapısında başlayan deneyimli orta saha, Esenler Erokspor, Adıyaman FK, Turgutluspor ve Arnavutköy Belediyespor'da da görev yaptı.