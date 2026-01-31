Altekma’da gözler lige çevrildi

CEV Challange Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başaran ve Avrupa'da önemli bir başarıya imza tan Altekma, rotasını tekrar Efeler Ligi'ne çevirdi. İzmir ekibi, ligin ikinci yarısında puan tablosunda yukarı tırmanma hedefiyle önemli bir mücadele verecek. Altekma, şubat ayının ilk karşılaşmasını Gaziantep Gençlik ile başlatacak. İki takım da ligde 16 maç sonunda 6'şar galibiyet elde ederken, Altekma 18 puanla 9. sırada Gaziantep Gençlik ise 16 puanla 10. sırada yer aldı. Yarın İzmir'de oynanacak mücadele kritik önem taşırken Altekma, alt sıralardan uzaklaşmak ve daha ileriye tırmanmak adına büyük bir efor sarf edecek.