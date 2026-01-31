Bodrum evinde Manisa gurbette

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrum FK ve Manisa FK bugün sahaya çıkıyor. Geçen hafta deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Play-Off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, evinde düşme hattındaki Serikspor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçta Oğuzhan Gökçen görev yapacak. Yeşil-beyazlılarda Amed Sportif ile anlaşma sağlayan forvet Dimitrov'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Gökdeniz ile Celal forma giyemeyecek. Tedavileri süren Mohammed ve kaleci Sousa'nın durumları ise maç saatinde netleşecek.

'ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Son olarak evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanan Manisa Futbol Kulübü ise deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Konuk Manisa FK'da geçen hafta kırmızı kart gören sağ kanat Yusuf Talum, Iğdır deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Mustafa Dalcı, "Çıkışımızı Iğdır FK deplasmanında da sürdüreceğiz. Kazanıp Play-Off hattına yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi.