Muaythai Şampiyonası’nda Manisa rüzgarı esti

İzmir'de düzenlenen Muaythai Ege Bölge Şampiyonası'na Manisa takımı damga vurdu. Şampiyonaya Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden toplam 251 sporcu katıldı. Manisalı sporcular, centilmence mücadele anlayışı içerisinde sergiledikleri üst düzey performansla dikkat çekti. Manisa Muaythai Takımı, 18 şampiyonluk, 8 ikincilik ve 12 üçüncülük olmak üzere toplam 38 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen derecelerle sporcular, U23 ve Elitler kategorisinde nisan ayında Mersin'de, Gençler kategorisinde ise haziran ayında Adana'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.