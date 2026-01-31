Trendyol 1. Lig: Iğdır FK - Manisa FK maçında kazanan yok!

1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 34, Manisa FK ise 31 yaptı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Dk. 63 Ali Kaan Güneren), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 63 Dorin Rotariu), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Dk. 75 Özder Özcan), Güray Vural

Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 64 Cissokho), Adekanye (Dk. 63 Valentin), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 63 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

Sarı kartlar: Dk. 41 Jonathan Lindseth, Dk. 41 Yasin Güreler, Dk. 52 Christophe Herelle, Dk. 86 Osman Kahraman, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Manisa FK), Dk. 57 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)