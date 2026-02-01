Aslan’dan Bissouma atağı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler UEFA'ya bildirilecek güncel kadro listesine çevrildi.

Sarı-kırmızılı ekip, mevcut talimatlar doğrultusunda listede üç oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yaşadığı uzun süre sakatlığın ardından sahalara yeni geri dönen Yves Bissouma, şu ana kadar Tottenham formasıyla 2 resmi maça çıktı ve bunların 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 123 dakika süre alan 29 yaşındaki Malili yıldız, skora etki edemedi. Başarılı ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat'ta sona erecek olması, Türkiye'de ise 6 Şubat'a kadar devam etmesi Galatasaray'a önemli bir zaman avantajı sağlıyor. UEFA'ya yapılacak kadro değişiklikleri için son tarih 5 Şubat 2026 saat 23.59 olarak belirlenirken, Galatasaray cephesinde kararın son ana kadar netleşmesi bekleniyor.